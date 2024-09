Fedez e Chiara Ferragni hanno avviato le pratiche per il divorzio scelta drastica | Ha rifiutato il mantenimento per i figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) A poco più di qualche giorno da quello che sarebbe stato il loro sesto anniversario di matriomonio, arriva il primo incontro tra gli avvocati diper ufficializzare il loroI due lontani da tempo si sono rivisti per la prima volta dopo un lungo periodo e tanto silenzio. Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicina alla serenità», scrive Gabriele Parpiglia, che assicura, «L’accordo pare sia stato trovato». Con questo accordo, sembra chiudersi definitivamente il capitolo della coppia Ferragnez, per anni al centro dell’attenzione pubblica come una delle coppie più influenti d’Italia. Le loro strade ora sembrano prendere direzioni completamente diverse, sia dal punto di vista emotivo che pratico, consolidando una separazione definitiva.