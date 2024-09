FC 25 ecco i migliori giocatori della MLS per overall

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 12 settembre 2024) EA ha sta dedicando ogni giorno di avvicinamento a FC 25 (27 settembre, la data ufficiale) a un campionato. Stasera 12 settembre è il turnoMLS (Major League Soccer), dove militanocome Messi, Giroud e Suarez. Soccer's home.@MLS's best are in #FC25.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 12, 2024 Un campionato, quello americano, con poche stelle e contutti dida 81 in giù, tranne per tre come Messi, Giroud e Suarez. Messi – 88 Giroud – 83 Suarez – 82