Elezioni Lega Serie B | per un solo voto riesce imboscata contro Balata Nulla di fatto in assemblea

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dunque Mauro, pur sfiorando in un paio di occasioni – 10 e 9 preferenze alla terza e quarta “chiama”, quando il quorum era sceso a 11 voti su 19 clubs presenti (assente il Pisa) – non ce l’ha fatta a portare a casa il secondo mandato da Presidente dellaB. Ci riproverà il 9 e 10 ottobre (in prima e seconda convocazione), ma un dato comunque viene fuori dall’agitato pomeriggio milanese. E’ evidente – ma lo era già prima – che le candidature di Veltroni e Dossena sono statemanovre di disturbo con i due contendenti che si sono prestati a tutto ciò pur non essendo mai realmente in gioco, al punto che Veltroni non ha portato a casa(l’opposizione aha preso la forma delle schede bianche) e Dossena, addirittura, si è ritirato strada facendo.