De Laurentiis vuole acquistare il Maradona | la risposta dal Comune lascia senza parole

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il progetto del Napoli e del presidente Deprevede l’acquisizione dello stadio, dalarriva unainattesa. Il Napoli ha completamente cambiato rotta. Dopo la pessima stagione scorsa, terminata al decimo posto in classifica in Serie A, la società a deciso di investire per rendere il club azzurro ancora più competitivo in Italia e in Europa. Arrivato al ventesimo anno da presidente della SSC Napoli, anche Aurelio Deha compreso che serve fare un passo deciso verso l’internazionalizzazione. Dunque ha rinnovato il management, affidandosi a un direttore innovativo come Giovanni Manna, ma anche a un allenatore dall’esperienza vincente come Antonio Conte. Eppure il proprietario del Napoli non ha intenzione di fermare qui i suoi investimenti. Già, perché il prossimo passo sarà l’acquisto di uno stadio di proprietà.