Damiano David ora corre da solo? Ecco cosa rischia senza i Maneskin

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono tre i motivi per i quali le rockband si separano: i soldi, la droga, le donne. A meno di non chiamarsi Rolling Stones, che si detestano da sempre, eppure sono ancora lì insieme sul palco, dagli anni '60, a parte il povero Charlie Watts. Manca poco al 27 settembre, quando uscirà Everywhere, primo singolo di, ma la separazione (provvisoria?) era già in atto. Tanti front man non resistono alla tentazione della carriera solista, del progetto parallelo: ad alcuni è andata bene, ad altri decisamente no. Cominciando dai Beatles, che si sciolgono nel 1970. L'immarcescibile Paul prima fonda i Wings, poi continua a sfornare, fino a ora, una incredibile serie di album. John dopo Imagine sceglie Yoko Ono, è discontinuo e ci abbandona troppo presto, George l'intellettuale del gruppo si ferma a un paio di singoli.