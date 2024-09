Dall’Europa un altro schiaffo a Putin Niente soldi per oligarchi e Borsa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Qualcuno, alladi Mosca, ci sarà rimasto male. E forse anche al Cremlino. Sì, perché mentre l’Ucraina attende ancora il prestito da 50 miliardi concesso dal G7 e garantito dai profitti generati dagli asset russi detenuti in Europa, per la Russia arriva un’altra brutta notizia. La Corte di Giustizia europea ha infatti respinto la richiesta da parte russa, di scongelare i beni riconducibili aglirussi Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Pyotr Aven e German Khan, confermando il loro sostegno finanziario all’invasione dell’Ucraina. Ma non è tutto. Il National Settlement Depository of Russia, sorta di consorzio finanziario che fa parte del pool di azionisti della stessarussa, si è visto a sua volta respingere la richiesta di togliere i sigilli a 70 miliardi di dollari di sua proprietà. E sempre dalla medesima Corte (qui il documento).