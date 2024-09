Coppa Sabatini 2024 Marc Hirschi vince da fuoriclasse | successo in solitaria a Peccioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)fa un numero straordinario eper la seconda volta in carriera la: secondoconsecutivo dopo quello dello scorso anno. Il corridore svizzero ha attaccato a 36 km dal traguardo ed ha messo in fila tutti gli avversari. Sono 7 i corridori che cercano la via della fuga a inizio giornata con alcuni nomi di peso: Lorenzo Milesi (Movistar), Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA), Alexandre Balmer (Corratec-Vini Fantini), Diego Uriarte, Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Davide Bais (Polti Kometa), Diego Andrés Camargo (Petrolike). I battistrada vengono comunque tenuti sotto controllo dal plotone, con un vantaggio che non supera mai i 3? e viene velocemente riportato nell’ordine dei 3?.