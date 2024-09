Boxe Canelo Alvarez | Sono il più forte ho talento e sono il migliore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il fortissimo messicano Saúl ‘’ Álvarez, campione dei pesi supermedi, sfiderà il portoricano Edgar Berlanga e ha subito voluto ribadire di essere il più, nonostante l’IBF lo abbia privato del titolo a luglio perché non ha affrontato il cubano Scull: “Non sottovaluto i miei rivali. So che Berlanga è giovane e, ma iopiù, ho un grandeil”, ha detto il guadalajarese. I due si affronteranno sabato: “Prendo sempre i combattimenti sul serio. Mi alleno al 100%, non importa chi affronto. Ho sempre la stessa mentalità, e questo non fa eccezione. Ho fatto un buon allenamento epronto a vincere”, ha detto nel giorno dedicato ai media.: “il più, hoil” SportFace.