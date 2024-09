Beach Soccer Superfinal | sconfitta indolore per l’Italia contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arriva unaperlanell’ultima partita della fase a gironi delladiin corso ad Alghero. Nel rematch della finalissima dello scorso anno, le Furie Rosse si sono imposta per 4-1: gli Azzurri passano in vantaggio al 5? per il clamoroso autogol di Ardil, che con un retropassaggio inaspettato coglie impreparato il proprio portiere. Il secondo tempo vede il pareggio della, che poi dilaga nel terzo parziale con Ardil, Suli Batis e Arias. Domani si torna subito in campo per i quarti di finale, in cuiaffronterà la Repubblica Ceca. “Per due tempi la squadra è stata bene in campo gestendo benissimo in fase difensiva. Poi nella terza frazione abbiamo fatto troppi errori, staccando la spina troppo presto e questo non deve avvenire.