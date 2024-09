Arezzo pulita e decorosa? La maggioranza boccia la proposta di una commissione speciale | l’accusa di Francesco Romizi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Una cittàe in ordine? Le lenti deformate del centrodestra” “Quindi tutto bene.è una città. Così la vede lae stavolta non è solo una sua impressione o una difesa d’ufficio. Tale giudizio è stato espresso formalmente nel corso della seduta del Consiglio Comunale quando è statata la miadi delibera consiliare con la quale proponevo unaper affrontare i problemi del decoro, delle aree verdi e della manutenzione. Unache rispettava il principio di proporzionalità trae opposizione e dove quindi 6 componenti, su 10, sarebbero stati appannaggio del centrodestra. Il voto ha dimostrato l’insensibilità sulle criticità diffuse che vivono quotidianamente i cittadini e che ogni giorno si traducono in lettere aperte sui media locali dove sono denunciati degrado e incuria.