Zola | Maradona come un padre Inter favorita per lo Scudetto ma occhio al Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’ex giocatore delGianfrancovenuto con dichiarazioni esclusive al Corriere dello Sport. Un nome, un ricordo, una garanzia nel cuore dei tifosi del. Parliamo di Gianfranco, ex giocatore azzurro che ha lasciato momenti ‘partenopei’ indelebili e che oggi èvenuto, in esclusiva, ai microfoni del Corriere dello Sport: “Il giorno della morte di? Io non amo la bicicletta, è troppo faticosa. Ma quel giorno la inforcai e percorsi sessanta chilometri. Volevo stare solo, smaltire un dolore profondo. Diego era mio. Un uomo di una generosità immensa, difficile da aiutare proprio per la sua grandezza”. Poi ancora: “per lo? La squadra campione d’Italia lo è sempre. Ill’anno scorso è stato stravolto dalle partenze di Spalletti, del diesse Giuntoli e da un perno della difesaKim.