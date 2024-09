Vespa accusa In Onda | Intervista alla Boccia combinata Furia Telese | Bruno ti vedo sofferente

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maria Rosariacontinua a far discutere gli altri! Si è consumato un velenoso botta e risposta a distanza trae Luca, cominciato ieri seraprima in stagione di Porta a Porta. Il conduttore, durante la presentazione della trasmissione, ha dichiarato che lui non intervisterebbe mai laperché “non voglio essere uno dei suoi strumenti“. Parole a cui sono seguite ulteriori dichiarazioni in puntata: Ne vediamo di tutti i colori in questo momento. Una televisione commerciale (La7, ndDM), che hato lain un tripudio di consensi visto che stavano tutti dstessa parte più o meno tranne uno, dice: “Questo è Servizio Pubblico”. Invece, averto un Ministro, che si dimette, nel TG1 non è Servizio Pubblico.