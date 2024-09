Tragedia sfiorata in aeroporto due aerei si scontrano prima del decollo VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Scontro tra duedel: si èla. Grave incidente all’internazionale di Atlanta, dove duesi sono scontratideldurante le operazioni di rullaggio. Un Airbus A-350 della Delta Airlines, diretto a Tokyo, ha urtato con l’ala la coda di un CRJ-900 operato da Endeavor Air, una compagnia regionale affiliata a Delta, programmato per Lafayette, Louisiana. Il contatto ha causato gravi danni alla coda del CRJ-900, che si è spezzata, mentre l’Airbus ha riportato danni più lievi all’ala. Incidente in: la dinamica dello scontro L’incidente è avvenuto ieri, 10 settembre, intorno alle 10:07 ora locale (le 16:07 in Italia). Le autorità aeroportuali e la FAA (Federal Aviation Administration) hanno subito avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente e le responsabilità.