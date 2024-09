Tentativo di furto a casa di Roberto D’Aversa il tecnico dell’Empoli | Un momento difficile ma è alle spalle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’natoreconferma di aver subìto undinella sua abitazione in Toscana. “È stato un– racconta ilsu Instagram -, ma è giàsp. La porta diaperta, la privacy violata, la paura. Grazieforze dell’ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Un brutto episodio che appartiene già al passato”. Rientrando a, ilha trovato la serratura della sua abitazione scassinata. I ladri avrebbero tentato di entrare in, ma non sarebbero riusciti a portar via niente. Sia l’natore che la sua famiglia stanno bene. Ora sull’episodio indagano le forze dell’ordine.didi, il: “Un, ma èsp” SportFace.