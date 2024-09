Temptation Island 2024 settembre le confessioni di Alfred sulla fidanzata Anna | ha letto chat con ragazze | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aparla della sua storia d’amore con larivelando qualcosa di inaspettato. «Lei non si fida, tenta molto a controllarmi, bloccarmi e quando fanno così tendo a fare peggio. Non mi sento più libero e nemmeno lei, io sono più passionale e lei no. Per me quello è veramente importante, è la base della relazione e questo mi ha portato diverse volte a sbagliare. E’ chiaro che durante la nostra relazione se lei avesse preso in mano il mio telefono ci poteva rimanere male, magari c’eranocon, io mi divertivo un pò. Io voglio veramente capire me, come stae che vuole fare se no ci prendiamo in giro tutti e due» – dice. Nel pinnettu,reagisce molto male alledel fidanzato: «il problema sono io perchè durante la relazione ho preso il cellulare.