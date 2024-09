Taylor Swift sosterrà Kamala Harris | l’annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sisuinon lascia spazio a dubbi: la popstar di fama mondiale voterà per. Ad annunciarlo lei stessa in un post Instagram, dove spiega le motivazioni per cui ha deciso di sostenere lae Tim Walz, dopo il dibattito che si è tenuto questa notte tra la candidata democraticae il suo concorrente repubblicano Donald Trump. Le parole disull’endorsment a“Come molti di voi, ho guardato il dibattito stasera. Se non l’avete ancora fatto, questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in questione e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo paese.