PS5 Pro il lettore dischi va a ruba dopo l’annuncio della nuova console Sony

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Appena poche orela presentazione di PS5 Pro è esplosa “la mania” per il, visto che la periferica è esaurita praticamente ovunque negli USA. Come condiviso prontamente da Insider Gaming, l’unità persi trova al momento all’ottavo posto nella classifica dei bestseller di Amazon per i videogiochi. Invece sul sito Web di Best Buy non è più possibile ordinare l’unità, visto che è attualmente esaurita. Negli Stati Uniti ilBlu Ray per PS5 (compatibile anche per Pro) è disponibile ancora su siti come Target, Walmart e PS Direct, ma anche lì le scorte potrebbero esaurirsi. Ricordiamo che l’unità disco esterna PlayStation 5 è stata resa disponibile dain concomitanza con il rilascio delle nuovePS5 Slim, avvenuto a fine 2023.