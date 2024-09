Permafrost si aggiunge al prossimo Steam Next Fest

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lo sviluppatore SpaceRocket Games e il publisher Toplitz Productions annunciano che, il loro emozionante gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo urbano congelato, sarà disponibile per giocare a ottobre durante lo. Immergiti in un mondo in cui la sopravvivenza non è solo una scelta, ma una necessità . Dal 14 al 21 ottobre avrai la tua prima opportunità di affrontare le gelide temperature artiche di, causate da un evento che ha portato l’umanità quasi all’estinzione. Esplorazione, ingegnosità e pura forza di volontà saranno essenziali per costruire rifugi intricati con rottami, coltivare raccolti per combattere la fame e sfruttare il potere della tecnologia per respingere minacce umane e ambientali.