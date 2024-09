Nuovo trionfo per la ventenne Elisa Galli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)trionfa nel Gran Premio di Cervia di Golf. L’atleta spezzina, non nuova a imprese di questo genere, mette subito a distanza le avversarie con un primo giro Sotto Par e unica tra le partecipanti, terminando la tre giorni di gare sempre in testa con 69, 75 e 74 colpi., oggi, gioca per il Golf Club Monticello Marigola e si cimenta in questo sport dall’età di 10 anni, avendo iniziato con i maestri Michele reale del Monticelli Club di Como e Valerio Scorza del Club Lerici. Tra le sue vittorie, ricordiamo i Campionati Nazionali A1 a squadre come Capitano, il Gran Premio Città di Milano, il Gran Premio di Padova, quelli di Castelconturbia, di Monticello, di Pinetina e il secondo posto ai Campionati Internazionali di svizzera a Zurigo. Oltre a tre Campionati consecutivi Regionali a Squadre.