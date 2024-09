Moreno di Amici le spara grosse durante un freestyle e scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Uno dei primissimi rapper usciti dadi Maria in queste ore è al centro di unasocial.nei giorni scorsi ha pubblicato un video su TikTok in cui ha mostrato una sua esibizione ad un festival hip hip ed ha anche ringraziato Emis Killa: “Ringrazio Emis per avermi dato la possibilità di far parte della giuriaper il festival Hip Hop più importante dell’anno“. Fin qui nulla di strano, ma nella performanceil rapper le hate un po’, tirando in ballo Antonello Venditti (per il caso della sua brutta gaffe ad un concerto) e poi ha parlato anche di ‘film di Schicchi’ e di quello che fa in estate per ‘la sua tipa’., i commenti sui social. Su Twitter in molti hanno criticato duramente le parole di, qualcuno ha addirittura tirato in ballo ‘la sinistra, colpevole di queste cadute in basso’.