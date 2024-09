Meridiano la mostra di Sergio Fermariello a Lugano e Verona

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Per la prima volta KROMYA Art Gallery presenta unapersonale distribuita nelle due sedi di. Protagonista è l’artista(Napoli, 1961), noto per aver fatto del guerriero armato di lancia il proprio segno di riconoscimento. Curata da Demetrio Paparoni, l’esposizione sarà inaugurata martedì 17 settembre nella sede die sabato 20 settembre nella sede di. L’artista e il curatore saranno presenti ad entrambi gli opening, in programma alle ore 18.00. Il titolo della– fa riferimento ad un luogo mentale, ad un orizzonte di intenti, all’attitudine di un emisfero che detta tempi lenti. Attraverso la reiterazione del segno, l’artista infatti scolpisce il tempo, una delle più grandi ricchezze del presente.