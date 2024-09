Mayor of Kingstown 3 | recensione della serie di Taylor Sheridan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024)of3:diDopo una prima stagione di indubbio spessore e una seconda che invece si poggiava in maniera svogliata su quanto seminato in precedenza,of 3,TV ideata dae Hugh Dillon e prodotta per Paramount+, risolleva le proprie sorti artistiche con una terza stagione che torna sui binari narrativi consoni al dramma criminale/carcerario, anche se alla fine risulta meno coesa ed emotivamente potente di quanto avrebbe potuto, anzi a conti fatti dovuto.