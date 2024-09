Magliette sportive contraffatte sequestrate dalla Finanza in Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Forlì, 11 settembre 2024 – Non solo le squadre italiane più note, ma anche alcune straniere ("militanti nei massimi campionati europei", specifica una nota): nel momento in cui la nuova stagione calcistica entra nel vivo, la Guardia didi Forlì ha sequestrato oltre 800nel Cesenate, in particolare in Riviera. Precisamente, 300 a Cesenatico e 550 a Gatteo. Quattro denunciati, tutti di origine bengalese, con l'accusa di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione: uno a Cesenatico (dove è intervenuta la Tenenza del paese adriatico) e tre a Gatteo, con altrettanti negozi (gli indagati hanno 44, 46 e 47 anni). Merce illegale del valore di 10mila euro. Le perquisizioni a domicilio hanno consentito ai Finanzieri di risalire alla provenienza delle. I denunciati sono tutti a piede libero.