Legnano al via il nuovo anno scolastico | tutte le novità L’assessore Ilaria Maffei | Gettiamo le basi per una società migliore

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Milano), 11 settembre 2024 - "Auguro ale studentesse, gli studenti, i loro insegnanti e a tutto il personaleunsereno e ricco di buone relazioni. La scuola è il luogo in cui si costruisce una comunità; vivere bene a scuola significa gettare leper una, una città più vivibile, e formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nel mio ruolo di assessora, mi impegno ogni giorno per favorire il dialogo tra le istituzioni e il mondo, e per rendere la scuola sempre più accogliente, sia in termini di strutture che di servizi. Ciascuno di noi, nel proprio ruolo, è chiamato a contribuire alla vita della comunità scolastica, ed è per questo che auguro a tutti di trovare spazi di collaborazione per la propria crescita personale e quella collettiva.