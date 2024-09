Lazio polemica per il caro-biglietti Lotito | Aumenti in linea con il resto della Serie A

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In casamonta laper il. I tifosi non hanno gradito le curve a 40 euro per la partita contro il Verona. Scrive il Messaggero: Scoppia (e monta di ora in ora) laper il, dopo la pubblicazione dei prezzi per la gara del 16 settembre contro il Verona. Non certo un big match che si giocherà , peraltro, in posticipo di lunedì sera, in pieno iniziostagione lavorativa. Tifosi biancocelesti furiosi per la conferma delle tariffe decise a fine agosto contro il Milan e non quelleprima giornata con il Venezia, ovvero le Curve a quaranta euro e non più a trenta. Rincari del 60% per tutti i settori dell’Olimpico rispetto alla stessa garascorsa stagione contro la formazione veneta.