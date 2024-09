Lazio-Hellas Verona | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti cercano la seconda vittoria casalinga, mentre gli scaligeri vogliono proseguire il loro ottimo avvio.si giocherà lunedì 16 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato totalizzando soltanto 4 punti in tre partite. L’esordio vincente contro il Venezia per 3-1 aveva fatto ben sperare, poi, invece, è arrivata la sconfitta di Udine per 2-1 e il pareggio casalingo contro il Milan. Molto bene gli scaligeri, considerato che l’obiettivo resta sempre la salvezza.