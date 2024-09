La Visitazione del Pontormo trasferita a Poggio a Caiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Prato), 11 settembre 2024 – Ladelha lasciato Carmignano. Non si sa esattamente per quanto tempo una delle opere più importanti della provincia pratese resterà in trasferta dai vicini di casa didove oggi pomeriggio è arrivata nella villa medicea. Tra i presenti ad accogliere la maestosa pala i carabinieri della tutela del patrimonio artistico, il sindaco diRiccardo Palandri e la direttrice delle Ville e residenze monumentali fiorentine Federica Bergamini. arrivo dele altre opere aÈ stata una scelta sofferta, quella dei carmiganesi, che hanno dovuto lasciare andare l'opera per via del restauro della chiesa di San Michele Arcangelo, che fa capo alla Diocesi di Pistoia, sede naturale dell'opera.