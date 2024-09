La Promessa anticipazioni 12 settembre | Pia non perdona Jana qualcosa turba Maria

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Domani alle 15:00 circa torna La, la soap spagnola che Canale 5 trasmette dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio: di seguito le anteprime della trama. Il prossimo episodio de Laandrà in onda su Canale 5 giovedì 12alle 15:30. Ecco un'anteprima delledella puntata: Pelayo insiste per far tornare Cavendish alla tenuta. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista èExpósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de Lascopre l'arrivo di Vera Leonor, stanca delle restrizioni imposte dalla sua famiglia e desiderosa di