La Maceratese in campo | Con il Fano a casa nostra

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Domenica lagiocherà il match contro ilall’Helvia Recina - Pino Brizi, fischio d’inizio alle 15. "Le soluzioni trovate – spiega il dg SteSerangeli per evitare di scendere inin una struttura di cui è stato rifatto il manto erboso – non erano idonee, alcune erano anche troppo lontane e avremmo messo in difficoltà i tifosi che a Urbania hanno dato l’ennesima prova di affetto, così abbiamo deciso di tornare nel nostro impianto, anche se l’ideale sarebbe stato attendere ancora qualche settimana". Nei mesi estivi è stato provveduto a rifare il manto. "Adesso – spiega – l’erba è in una importante fase di crescita e qualcosa si rischia considerando che si prevede un fine settimana di pioggia". Si corrono allora dei pericoli. "Non saranno comunque danni irreparabili, poi i giorni successivi alla gara ci alleneremo su un altro impianto".