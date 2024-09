In corsa… sulla Dormiente a Cautano una giornata di sport per adulti e bambini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto per la quarta edizione di “In corsa”, eventoivo che si terrà il prossimo 14 settembre anell’ambito della manifestazione “Taburno Experience la patata di montagna“. L’evento, che celebra uno dei prodotti tipici del territorio, la patata cautanese, unirà il gusto della tradizione locale all’amore per lo, con l’obiettivo di promuovere il territorio del massiccio appenninico del Taburno Camposauro. Oltre al ricco menù pensato per esaltare la patata di montagna, elemento centrale della gastronomia locale, il programma dellavedrà una serie di iniziative dedicate agliivi di ogni età. La gara podistica sarà l’evento principale, che attirerà appassionati di corsa in un percorso immerso nel verde e nei suggestivi panorami delladel Sannio.