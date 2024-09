Identificato un nuovo meccanismo molecolare coinvolto nella perdita della memoria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I ricercatori dell'ISS, dell'IRCCS San Raffaele Roma e del CNR hanno scoperto unalla basee delle capacitĂ cognitive che caratterizzano le demenze. Ilvede coinvolta una proteina che ha il ruolo di riparare i danni del doppio filamento del DNA provocati da stress e da stimoli di natura diversa all'interno dei neuroni. La scoperta non soltanto aggiunge nuovi importanti tasselli di conoscenza di una patologia che, secondo i dati dell'Istituto Superiore di SanitĂ , riguarda in Italia circa 2 milioni di persone (1 milione e 100 mila con demenza, 900 mila con un disturbo cognitivo lieve) ma in futuro potrebbe aprire la strada anche a nuove possibilitĂdiagnosi precoce, fornendo unbiomarcatore di malattia.