Huawei Mate XT | il primo smartphone tri-pieghevole rivoluziona il mercato

(Di mercoledì 11 settembre 2024)continua a innovare neldeglipieghevoli con il lancio delXT, ildispositivo tri-fold al mondo. Questo nuovo modello rappresenta una risposta diretta ai rivali come Apple e Samsung, con l’obiettivo di ridefinire il concetto di. ArrivaXT, iltri-fold (Credits: ANSA) – VelvetMagIltri-fold al mondo IlXT si distingue per la sua capacità di piegarsi in tre parti, un’innovazione che nessun altro produttore ha ancora introdotto. Grazie ai suoi tre display integrati, ilXT può essere utilizzato in diverse modalità : completamente aperto, parzialmente piegato o chiuso. Questa flessibilità consente agli utenti di passare da uno schermo ampio da 10,2 pollici a un dispositivo più compatto per un uso tradizionale.