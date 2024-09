Gli immigrati mangiano cani e gatti americani | Trump nel mirino dei meme

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Filadelfia, 11 settembre 2024 – Non c’è pace per Donald, che forse sognava di ripetere il bis di qualche mese fa, quando Joe Biden implose durante il confronto tv. Fu in quel contesto che la comunità dem entrò nel panico, consapevole dell’umiliazione subita dal presidente, non da parte del Tycoon (che non ha fatto nulla di straordinario), bensì da parte di se stesso. Ora, però, le cose sono diverse: Biden non c’è più, ed oraper riconquistare la Casa Bianca deve vedersela con la sua vice Kamala Harris. La quale, secondo analisti, commentatori e giornali di tutto il mondo, ha vinto il dibattito ai punti (leggi qui).