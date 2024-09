Geppi Cucciari ricorda Gennaro Sangiuliano al Premio Strega | Come ho reagito

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lo scorso annoha presentato ile fra i giurati votanti c’era anche l’allora ministro della cultura. Lo scambio di battute fra la conduttrice e il politico è diventato immediatamente virale perché, goffamente, ammise che avrebbe “provato a leggere” i libri in concorso. – “Questa sera sono tutte storie che ti fanno riflettere, proverò a leggerli”.– “Ah, non li ha letti?”– “Sì li ho letti perché ho votato però voglio,dire, approfondire questi volumi”.– “Oltre la copertina”. Grazie. Avevi già capito tutto #DIMETTITI #dimettiti #Santanche #MeloniBugiarda #MELONICHESQUALLORE #MariaRosariaBoccia @C pic.twitter.com/3biwWTKE2S — selectormyfriends (@5Selector) September 4, 2024 Intervistata da Vanity Fair,ha così ripercorso quel momento.