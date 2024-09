Fiorentina Gosens | Firenze piazza importante mi aspetto tanto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il neo acquisto dellaRobinha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Larappresenta molto per me. Ho voluto vivere un’altra esperienza in Italia, perché in Germania non ci siamo trovati particolarmente bene. Berlino non è mai stata casa come lo è l’Italia per noi. Per questo il desiderio di tornare in Italia è stato molto forte. Sono grato allaper questa opportunità“. Il tedesco ex Atalanta e Inter ha poi aggiunto: “Kean è un giocatore che protegge molto bene la palla, è un giocatore forte forte, mi piace. Spero di avere una connessionecon lui e con tutti gli altri. Èavere una squadra che lotta insieme e pensa nella stessa direzione“. Sulle sue due ex squadreha detto ancora: “L’Atalanta è stata la fase migliore della mia carriera, e l’Inter è stata una squadra