Fabriano falso impiegato delle Poste e ponte sollevatore in vendita | doppia truffa

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Ancona), 11 settembre 2024 – Ancora due truffe messe a segno ai danni di due fabrianesi. Nella prima un 20enne diha ricevuto un messaggio di testo che preannunciava il blocco della propriapay e che avrebbe dovuto aggiornare i dati per evitarlo. Se avesse avuto problemi avrebbe potuto chiamare un numero telefonico. Non ricevendo conferma dell’avvenuto aggiornamento, ha contattato il numero di telefono indicatogli. A rispondergli finto operatore postale che ha confermato al 20enne di non aver completato la procedura e che lo avrebbe aiutato, convincendolo a fargli versare 900 euro su un’altrapay a lui intestata per evitare il blocco. Il 20enne lo ha fatto e si è subito interrotta la conversazione. Si è insospettito e ha contattato call center diitaliane il quale gli ha confermato di essere statoto.