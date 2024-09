Cosa nascondeva Kamala Harris negli orecchini | la clamorosa teoria del complotto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un piccolo-grande giallo si fa strada dopo il primo dibattito tra Donald Trump e, che si è tenuto la scorsa notte. L'ex presidente degli Stati Uniti e l'attuale vicepresidente, entrambi candidati per la corsa alla Casa Bianca in vista delle elezioni del 5 novembre, si sono affrontati per la prima volta sul palco del National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania. Si è trattato del primo confronto presidenziale dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa elettorale (l'innesco del ritiro fu il primo disastroso confronto tv di Biden con Trump). Mentre i commentatori politici si sono concentrati sulle dinamiche del dibattito, sui social media ha preso piede unapiuttosto curiosa, ai limiti del complottismo. Già pochi minuti dopo la fine del confronto, su X sono apparsi vari post che insinuavano chestesse indossando degli auricolari nascosti.