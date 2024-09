Civitanovese l’iniziativa Obiettivo | lo stadio pieno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Riempire loper tornare alla vittoria. È questa la volontà che il patron Mauro Profili, rientrato al Polisportivo dopo un periodo di convalescenza, ha espresso in vista della gara di domenica, seconda di campionato contro l’Atletico Ascoli. Via libera alla prevendita: dunque, chi acquisterà il tagliando entro sabato pagherà 7 euro per la Gradinata e 10 in tribuna laterale. Una mossa per intercettare il più alto numero di paganti e che prevede, inoltre, un prezzo unico di 5 euro per le donne (valevole sia per la tribuna che per la gradinata) e per i giovani tra i 15 e i 18 anni. Chi invece comprerà il biglietto nel giorno della partita dovrà sborsare quanto stabilito a inizio stagione: 12 euro in gradinata, 15 in tribuna e niente riduzioni per donne e teenager, eccezion fatta per gli under 14 che in ogni caso hanno accesso gratuito ai match interni.