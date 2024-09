Ciclismo Roglic | Sarò ai Mondiali a Zurigo Evenepoel in squadra? Presto per parlarne

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 - Lo Slam completato a livello di Grandi Giri dalla sua Slovenia anche grazie a Tadej Pogacar deve averlo galzanizzato, unito al poker di successi totali messo a referto a livello personale alla Vuelta: fatto sta che Primoznon è sazio e, anzi, sogna di chiudere la stagione in grande, annunciando ai microfoni di Marca la propria partecipazione aidiper la prova in linea del 29 settembre e forse anche per la cronometro del 22 settembre. I dettagli "Saro in Svizzera, ma prima voglio tornare a casa e riposare per recuperare le forze spese in questo mese in Spagna".