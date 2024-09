Caos scuole Cataudo FI a Reale | Confuso da batosta elettorale venga a Ceppaloni a prendere appunti Mastella e Lombardi al capolinea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È davvero stupefacente come dalle parti di NdC, anziché chiedere scusa per i disagi inflitti a studenti, famiglie e personale scolastico, si preferisca perdere tempo a diffondere fake news sue a fare l’ennesima figura da dilettanti allo sbaraglio. Antoniosembra ancora frastornato dall’ultimache gli ha spazzato via carriera politica o amministrativa. Voglio essere generoso e fargli un favore dandogli una lezione di realtà, giusto per sport. A, tutte lesono aperte e perfettamente operative, dall’asilo nido alle medie. La campanella suonerà regolarmente per tutti gli studenti, e io sarò lì con la fascia tricolore a fare gli auguri.