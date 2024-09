Calhanoglu a riposo in Monza-Inter? Nel caso due opzioni! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Hakanritorna oggi ad Appiano Gentile, dopo aver giocato due partite in Nazionale turca. Ma potrebbe non giocare. RITORNO –, come altri cinque compagni, oggi sarà di ritorno ad Appiano Gentile per ricominciare gli allenamenti con l’. Il turco, 66? in campo tra Galles e Islanda, aveva accusato un piccolo fastidio muscolare al termine dell’ultima match di campionato contro l’Atalanta. Allarme rientrato, come si è visto anche in Nazionale turca. Inoltre, lo stesso regista dell’ha parlato in questi giorni dal proprio Paese sia della candidatura al prossimo Pallone d’Oro, che delle offerte ricevute in estate da altri club. Contro ilsarà a disposizione di Simone Inzaghi, che però potrebbe preservarlo in vista degli scontri più proibitivi contro Manchester City e Milan.