Autunno alle porte da giovedì temperature a picco in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva l’in. Da12 settembre, una nuova perturbazionerà sul nostro Paese maltempo e un brusco calo delle. Oltre alla pioggia, la prima neve si farà vedere in montagna. I nubifragi dei giorni scorsi sono stati dunque soltanto un anticipo di quello che accadrà nelle prossime ore con l’arrivo del cosiddetto ‘ciclone d’’.Leggi anche: Meteo, previsioni per domenica 8 settembre: l’divisa in due tra caldo e maltempo Cosa succede daGià a partire dalla serata di oggi, mercoledì 11 settembre, il cambiamento meteorologico si farà sentire: le condizioni meteo peggiorano a Nord, con pioggia e temporali previsti nelle zone alpine e prealpine. Poi, da, il maltempo si estenderà al Centro e al Sud, con pioggia intensa e rischio di nubifragi accompagnati da raffiche di vento freddo.