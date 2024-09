Assegno unico di settembre 2024 | le date di pagamento per nuovi e già beneficiari

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A decorrere dal 1° marzo 2022 l’universale (AUU) è riconosciuto mensilmente ai nuclei familiari con figli a carico, con una somma base, parametrata all’Isee, cui si aggiungono una o più maggiorazioni in virtù del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo stesso.Il sussidio è erogato direttamente dall’Inps, previa domanda telematica, a quanti esercitano la responsabilità genitoriale: per ogni figlio minorenne a carico e, per inati, a partire dal settimo mese di gravidanza; per ogni figlio maggiorenne a carico sino al compimento dei ventuno anni di età; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave a norma dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992.