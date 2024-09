AQP Laforgia Ad Accadueo portiamo nostra esperienza su innovazione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Adladi acquedotto più complesso d’Europa, che ha nell’interconnessione e nell’la sua cifra, convinti che l’integrazione e lo scambio di competenze, al di là dei confini amministrativi, siano le chiavi per garantire un buon servizio alle comunità tutte”. Così Domenico, presidente di Acquedotto Pugliese, presenta la partecipazione ada Bari. La manifestazione di riferimento internazionale sul servizio idrico è infatti organizzata quest’anno in collaborazione con AQP. “Efficientamento, ricerca di fonti alternative, economia circolare e interconnessione – spiega– sono le soluzioni migliori per affrontare il cambiamento climatico. AQP ha intrapreso questa strada da tempo.