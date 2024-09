Andrea Parenti chiesa gremita a Modena per ricordarlo | Vuoto incolmabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 –lunedì per ricordare, pilastro del settore marketing delVolley che proprio il 9 settembre avrebbe compiuto 54 anni. Nel giorno del suo compleanno tutta la città si è riunita nelladi San Giovanni Bosco al fianco dei genitori, Maria Carafoli e Renato, a testimonianza del grandecheha lasciato nel mondo dello sport e non solo. Presentie tantissimi amici, tutto lo staff delVolley, a partire dalla presidentessa Giulia Gabana e il dgSartoretti, e varie autorità, tra cui gli ex sindaci Barbolini e Muzzarelli, l’europarlamentare Bonaccini, l’ad Ilaria Mazzeo e Matteo Rivetti delFc, il patron del Cittadella Galassini, Maria Grazia Severi, Federica Minozzi, la famiglia Panini e altri rappresentanti del mondo del commercio e del volontariato come la Croce Blu.