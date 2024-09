Tecnologia | le chat di Telegram sono davvero al sicuro?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 10 settembre 2024), leal? La risposta degli esperti è decisamente inquietante e lascia interdetti gli utenti In un mondo sempre più digitalizzato, la questione della sicurezza online assume un’importanza cruciale. La recente vicenda che ha visto coinvolto Pavel Durov, co-fondatore di, arrestato in Francia, e suo fratello Nikolai ufficialmente ricercato, solleva interrogativi non solo sulla loro situazione personale ma anche sulla reale sicurezza offerta dalla famosa app di messaggistica.così?-Ansa-Notizie.comRaoul Chiesa, meglio conosciuto nel mondo dell’hacking come “Nobody”, mette in discussione la reputazione dicome baluardo della privacy.