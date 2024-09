Segnali di crescita Pistoiese l’esordio è ok

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel calcio, come negli altri sport di squadra, le vittorie e le sconfitte non passano quasi mai dagli errori dei singoli. Ed è proprio partendo da questa, banale, verità che ladeve metabolizzare il pareggio rimediato a Fiorenzuola al. Un punto che sta stretto e che fa masticare amaro gli arancioni, i quali hanno tenuto quasi sempre il pallino del gioco, mostrandosi più propositivi e coraggiosi nel primo tempo e pericolosi, seppur in modo meno ordinato, nella ripresa. L’errore a cui si fa riferimento è chiaramente quello commesso dal portiere Lagonigro al quarto d’ora della ripresa. Un banale retropassaggio mal controllato, un goffo tentativo di recuperare la sfera reso vano dal pressing di Sementa, che ha soffiato la palla al portiere e a porta sguarnita ha siglato il vantaggio rossonero. Una disattenzione grave, che poteva costare cara alla