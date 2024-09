Russia morta una donna in raid ucraini nella regione di Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Unadi 46 anni èin seguito ad un attacco ucrainodi. Lo ha reso noto il governatore precisando che il decesso di un bambino di 9 anni annunciato precedentemente "non è confermato". "Unadi 46 anni è- ha detto Andreï Vorobiov -. In precedenza era stato riferito che un bambino di 9 anni era morto, ma questa informazione non è confermata". I voli da e per gli aeroporti moscoviti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky sono stati temporaneamente sospesi la notte scorsa per motivi di "sicurezza": lo riferisce l'agenzia Interfax, secondo cui i voli sono ora ripresi in modo regolare. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto 20 dronidinotte.