Maltempo la coda dei danni Centrale termica in tilt nella Rsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024)finita sott’acqua durante il nubifragio di giovedì scorso ed ora per l’Azienda servizi alla persona Basso Lodigiano, che ospita la Rsa San Giorgio e l’Hospice, in viale Gandolfi, è il giorno della conta dei: dopo un primo intervento da parte dei vigili del fuoco per far scendere il livello dell’acqua che ha allagato il locale caldaie, la situazione è in via di definizione. Per diverse ore gli impianti sono rimasti a mollo e dunque è difficile che non siano rimasti seriamente danneggiate, così come ha ribadito ieri il direttore della struttura, Enrico Dusio. Comunque occorre attendere un paio di giorni prima di capire l’entità dell’eventuale danno: quando saranno totalmente asciutte, allora i tecnici effettueranno i rilievi e daranno il proprio responso.