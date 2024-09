Lavoro il tempo libero tra le priorità E cresce il numero di dimissioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 Settembre 2024 – Negli ultimi anni, complice la pandemia, è radicalmente cambiato l’approccio alla vita e al, tanto da rendere il work-life balance un elemento chiave per trattenere ed attrarre le persone all’interno delle aziende. Ilè la vera ricchezza di questi ultimi anni. Potremmo descrivere così, probabilmente semplificando eccessivamente, come sono cambiati nel corso deli valori e i bisogni dei lavoratori. L'Italia nel contesto europeo L'Italia si posiziona tristemente al 27esimo posto su 30 nell'European Work-Life Balance Index, superando solo Ungheria, Romania e Slovacchia. Questo dato riflette una realtà preoccupante: le strutture di supporto per le famiglie sono insufficienti, e molte persone sono costrette a scegliere tra carriera e famiglia.